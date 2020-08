Mãe de criança estuprada pelo avô alerta: “Perigo estava em casa acima de qualquer suspeita.”

A mãe da menina de 7 anos estuprada pelo próprio avô no Rio de Janeiro desabafou sobre a cena e alertou para os riscos que as crianças correm, mesmo quando estão em casa. Em entrevista, ela disse que não basta tirar os filhos da rua, já que no seu caso específico o perigo estava dentro da sua casa.





“A gente acha que está protegendo por não deixar nossos filhos na rua. Mas, infelizmente, o perigo estava dentro de casa, e a gente nem notou”, contou a mulher de 34 anos ao jornal Extra.





O homem de 60 anos foi preso em flagrante por estuprar a menina de 7 anos, neta da esposa, nessa quarta-feira (19/08), no Rio de Janeiro.





“Somos dez irmãos. Todo mundo o via [o suspeito do estupro] como pai, era uma pessoa muito querida e acima de qualquer suspeita. É com essas pessoas que as mães precisam ter cuidado”, desabafou a mulher.





Segundo a delegada Mônica Areal, que está à frente do caso, foi um tio de 17 anos que encontrou o homem às 3 horas da madrugada obrigando a menina a fazer sexo oral nele.





“O tio contou que foi carregar o celular na hora que o idoso acordava para trabalhar. Quando entrou na cozinha, flagrou o idoso com o órgão sexual à mostra e a menina com a boca nele. Ao ver a presença do adolescente, o homem disfarçou, colocou o membro para dentro da roupa e continuou a fazer o café da manhã como se nada tivesse acontecido”, relatou, a investigadora.





O homem negou o crime e disse que a criança teria se abaixado sem motivos. Acusado, ele deve responder por estupro de vulnerável.





“As investigações sobre esse caso vão continuar porque, infelizmente, acho que não foi a primeira vez”, finalizou a delegada.





Fonte: MSN Notícias