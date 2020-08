Mãe é sequestrada e agredida para filho pagar dívida com traficantes

Uma mãe passou por momentos de terror ao ser sequestrada por supostos traficantes para obrigar o filho a pagar uma dívida envolvendo drogas e dinheiro, em Feira de Santana. De acordo com o BNews, a tortura foi filmada e enviada através de aplicativo de conversa para o filho da vítima.





No vídeo, a mulher está de joelhos, com ferimentos na cabeça, enquanto dois homens apontam armas em direção à vítima. “Quinho, pelo amor de Deus, arruma dinheiro ou fala com alguém. Você sabe que eu não tenho nada a ver com isso. Por que você me colocou nisso?”, indaga a mulher.





Enquanto os agressores incentivavam a senhora a implorar para o filho pagar o suposto valor e droga: “Fala mais com ele. O Quinho está escutando”, diz um dos suspeitos. A senhora só para o apelo quando um dos acusados do sequestro insere o cano de uma das armas na boca da vítima.





Segundo policiais, a senhora que foi vítima da agressão física e psicológica foi liberada, contudo ainda não prestou queixa na delegacia.





Fonte: SN Notícias