"Vai bater no capeta": pai mata genro após flagrar filha sendo espancada

Na tarde da última quinta-feira (06), um jovem não identificado é executado com tiros à queima-roupa após ter supostamente agredido sua esposa. O vídeo foi encaminhado através dos nossos grupos de WhatsApp, mas não obtivemos informações do local exato do crime.





Segundo nosso internauta que pediu para não ter o nome revelado, o homem morto tinha o habito de agredir sua companheira sempre que usava entorpecentes ou consumia bebidas alcoólicas, mas desta vez, o pai da mulher agredida foi informado e agiu contra o agressor de forma fatal.





A vítima gritava desesperadamente pedido que não fosse agredida pelo namorado, mas de nada adiantava: “Amor por favor não, amor não!”, clamava a jovem.





Assim que o suposto pai chega no local, o agressor também vítima do homicídio, tenta correr. Vários disparos foram efetuados em sua direção até o homem cair morto.





Fonte: Portal CM7