MÁSCARAS "GIGANTES" DISTRIBUÍDAS A ALUNOS DO AMAZONAS VIRAM ALVO DE MEMES E CRÍTICAS

Como parte dos protocolos para a retomada das aulas presenciais dos alunos da rede pública, o governo do Amazonas distribuiu máscaras para evitar o contágio entre os estudantes. O que não se esperava é que o item de proteção virasse meme na internet por proteger o rosto "até demais".





Os alunos publicaram as fotos usando as "máscaras gigantes" nas redes sociais e o assunto rapidamente virou piada.





Após o vexame, a Secretaria de Educação trabalhou no levantamento das falhas encontradas no primeiro lote recebido e apresentou as providências a serem tomadas. Os estudantes que receberam máscaras gigantes podem realizar a troca na própria escola.





Fonte: Estado de Minas