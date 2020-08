MOTOCICLISTA FICA FERIDO APÓS COLISÃO COM CARRETA EM TIANGUÁ

Um acidente envolvendo um motociclista e uma carreta foi registrada no inicio da manhã do sábado (01), na BR 222 próximo ao terminal rodoviário de Tianguá. De acordo com informações do Demutran, o acidente aconteceu por volta das 05h00 quando o condutor da moto colidiu na traseira do veículo. Ele foi identificado como Janailsom Freitas Pinto, 28 anos, o qual sofreu fratura na perna, sendo socorrido pelos profissionais do Resgate. O motorista da carreta deixou o local sem prestar socorro à vítima.





(Ibiapaba 24 horas)