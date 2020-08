ACIDENTE DE TRÂNSITO DEIXA CICLISTA FERIDO NO CENTRO DE TIANGUÁ

Uma colisão envolvendo um ciclista e um veículo Gol foi registrada na manhã do sábado (01) em Tianguá. De acordo com os Agentes do Demutran, o acidente aconteceu por volta das 06h50 no retorno entre as ruas Zeca Teles de Menezes e a rua Zeferino Ferreira. O ciclista identificado como Francisco Assis de Lima Martins, sofreu algumas escoriações e foi atendido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel às Urgências). O condutor do veículo Gol parou e prestou apoio à vítima.





(Ibiapaba 24 horas)