SUSPEITO DE MATAR O TIO A FACADAS É PRESO PELA PM EM TIANGUÁ

Um homem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã do domingo (02), após diligências realizadas na localidade de Bela Vista, na zona rural de Tianguá. Antônio Vitor Jacinto de Carvalho é suspeito de matar o próprio tio a golpes de faca. O crime aconteceu no inicio da noite do sábado (01), na rua Gerardo Lima, quando Lameu Jacinto de Paula, 41 anos, foi morto a facadas após uma discussão em casa.





A faca supostamente usada no crime foi apreendida pelos policiais. De acordo com informações da PM, o suspeito informou que a motivação do crime teria sido por uma rixa antiga.





Antônio Vitor foi conduzido à delegacia de Tianguá, onde foi apresentado AO Delegado Fábio da Silva Pessoa, sendo em seguida autuado por crime de homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)