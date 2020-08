Motorista de aplicativo aciona "socorro" durante assalto e é baleado por adolescente

Três adolescentes foram presos após tentativa de assalto à motorista de aplicativo durante a madrugada no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. Um dos assaltantes disparou contra o condutor ao perceber que ele havia acionado um dispositivo de socorro para situações de perigo iminente. Os jovens abandonaram a vítima ferida e fugiram no carro, que foi recuperado após uma perseguição com troca de tiros.





De acordo com um amigo da vítima, dois rapazes e uma garota solicitaram a corrida no bairro Montese, com destino a um shopping no Presidente Kennedy. Próximo ao empreendimento comercial os adolescentes anunciaram o assalto e mandaram o condutor seguir de volta ao bairro do embarque.





Durante o percurso o trio percebeu que o motorista havia solicitado o dispositivo para pedir ajuda e um dos criminosos atirou duas vezes contra o homem, que foi atingido de raspão na cabeça e na altura do ombro. Em seguida, o condutor foi abandonado no meio da rua. Não foi especificado qual o tipo de dispositivo usado pelo motorista.





Ainda conforme a testemunha, houve perseguição e troca de tiros entre os adolescentes e a Policia Militar pelas ruas do bairro Parangaba. Os policiais conseguiram interceptar o veículo na rua Parque Ipiranga, no Montese, e apreenderam os três jovens, que não ficaram feridos, e o revólver usado na ação.





Após o flagrante, os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), no bairro São Gerardo. Já o motorista de aplicativo, foi socorrido para o Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, o Frotinha Parangaba, e após receber atendimento prestou depoimento na delegacia.





(Diário do Nordeste)