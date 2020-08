Auxílio de R$ 600: novos aprovados receberão todas as parcelas de uma vez

Ministério da Cidadania divulgou nessa quarta-feira (26/8) as datas de pagamentos para os brasileiros que tiveram cadastro aprovado.

Alguns beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 incluídos no calendário divulgado nessa quarta-feira (26/8) pelo Ministério da Cidadania vão receber todas as parcelas do benefício durante o ciclo dois, ou seja, entre esta sexta-feira (28/8) e o dia 30 de setembro.





O montante vai ser pago dessa maneira ao grupo 3, formado por cidadãs e cidadãos que receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas tiveram o pagamento reavaliado em agosto em função de atualizações de dados e, após essa triagem, foram considerados novamente elegíveis.





A portaria publicada pelo Ministério da Cidadania estabelece que: “[O grupo 3] receberá o crédito correspondente às parcelas pendentes, até a quinta parcela, em Poupança Social digital aberta em seu nome, conforme calendário [do ciclo dois]”.





Logo, o valor será depositado primeiramente nessa conta, onde o dinheiro ficará limitado ao uso digital, como pagamento de boletos e contas de energia, água e luz, por exemplo. Opções de saque e transferência serão liberadas a partir de 19 de setembro.





O cronograma foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.









Outros grupos





-Além do grupo 3, o Ministério da Cidadania publicou nessa quarta-feira informações sobre os grupos 1 e 2, que também foram considerados elegíveis para receber o auxílio emergencial de R$ 600. Veja quem são:





-O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha feito o Cadastro Assistido em agências do Correios entre 8 de junho e 2 de julho de 2020;





O público beneficiário do auxílio emergencial que tenha feito o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 3 de julho e 16 de agosto de 2020 e foi considerado elegível;





-Desse público, os grupos 1 e 2 vão receber a primeira parcela do auxílio de R$ 600 no ciclo dois, que tem início nesta sexta-feira (28/8), com os nascidos em janeiro, e termina em 30 de setembro, com os que fazem aniversário em dezembro.





Já no terceiro ciclo, que se inicia em 9 de outubro, a Caixa Econômica vai pagar duas parcelas de uma só vez aos grupos 1 e 2. O mesmo ocorre no quarto ciclo, finalizando o total de cinco parcelas prometidas pelo governo.





Assim, quem fez o cadastro pelos Correios (grupo 1) ou contestou entre 3 de julho e 16 de agosto (grupo 2) vai receber a primeira parcela no ciclo 2; a segunda e a terceira cotas, no ciclo 3; e a quarta e a quinta, no ciclo 4.