Mulher de 72 anos diz ser filha de Silvio Santos e exige DNA

Uma mulher de 72 anos entrou na Justiça para ser reconhecida como filha de Silvio Santos, dono do SBT. A aposentada Vera Lucia Pinello Dias, que é a 5ª pessoa a pedir reconhecimento de paternidade do dono do Baú da Felicidade, quer que Silvio se submeta a um exame de DNA.





De acordo com um carta precatória dos advogados de Vera, a mulher acredita ser filha de Silvio Santos porque ouviu de amigos de sua mãe adotiva que o dono do SBT é seu pai.





Vera diz ter sido adotada pela enfermeira que era amiga de sua mãe biológica, de quem ela desconhece a identidade. A mulher também não sabe o dia de seu nascimento e nem o nome do hospital que nasceu.





Segundo relatos de amigos da enfermeira, a mãe biológica de Vera abandonou em um fábrica têxtil da região do Brás, em São Paulo. O local era bastante frequentado por Silvio antes de ele se tornar famoso.





– A mãe adotiva da autora nunca se sentiu confortável em falar sobre a origem da adoção, talvez por medo de perdê-la, já que a sua adoção havia ocorrido de forma oficiosa. Em respeito à mãe adotiva, durante o tempo em que ela estava viva, a autora sempre evitou vasculhar seu passado, de apurar sua filiação biológica, nem a materna e nem a paterna – descreve o pedido.





Apesar da carta precatória, é a Justiça quem irá decretar se Silvio Santos irá se submeter a um exame de DNA.





(Pleno News)