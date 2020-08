Deputado do Ceará é suspenso e acusa os Ferreira Gomes

André Fernandes foi punido após fazer acusação a colega parlamentar.

Nesta quinta-feira (20), deputados da Assembleia Legislativa do Ceará decidiram suspender o deputado estadual André Fernandes (Republicanos) de seu mandato por 30 dias. A votação terminou com 29 votos pela punição, 11 votos contra e 4 abstenções. Em pronunciamento, André Fernandes disse que está sendo “retaliado” pela família Ferreira Gomes.





O deputado foi suspenso por quebra de decoro parlamentar após acusar o também deputado Nezinho Farias (PDT) de fazer parte de uma facção criminosa. O processo teve início no Conselho de Ética da Casa em julho de 2019.





Após a suspensão, o deputado André Fernandes disse que pretende mostrar ao Brasil que pretende enfrentar a família Ferreira Gomes, da qual fazem parte o ex-governador Ciro Gomes e o senador Cid Gomes.





– A honra que eu defendo aqui é de estar ao lado de pessoas honestas (…) O meu sentimento eram dois, decepção com o Parlamento e honra. Agora acabou de surgir um terceiro, que é vontade de mostrar para o Brasil todinho que isso é por causa dos Ferreira Gomes. É por causa dos Ferreira Gomes. E eu não irei me calar, eu vou para o enfrentamento – apontou.





O parlamentar então explicou quando começou a “raiva” da família contra ele.





– O que estou falando é algo claro. Os Ferreira Gomes ficaram com raiva de mim não é nem por causa do meu vídeo. É porque no dia da diplomação, passando por Cid Gomes, ele soltou uma piadinha comigo. E eu respondi, fiz [um gesto] dizendo que ele e a família são usuários de drogas. E a partir desse dia, eles passaram a me olhar com olhos diferentes – ressaltou.





Nas redes sociais, André Fernandes ganhou o apoio de outros parlamentares, como a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que lembrou que “o mandato de um parlamentar não pertence a ele, mas ao POVO que o elegeu como seu representante”.





Nossa solidariedade ao Dep. Lembramos a todos, inclusive aos 29 deputados da Assembleia Legislativa do Ceará que votaram pela suspensão, que o mandato de um parlamentar não pertence a ele, mas ao POVO que o elegeu como seu representante.Nossa solidariedade ao Dep. @andrefernm e a todos os seus eleitores. pic.twitter.com/1FFxofAXKo August 21, 2020

