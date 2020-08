Tá confirmado, auxílio emergencial até Dezembro. VEJA O PRONUNCIAMENTO

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira (21) que o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro, mas não adiantou qual seria o valor das futuras parcelas do benefício pago às pessoas para ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus.





“Infelizmente não pode ser definitivo”, disse Bolsonaro. Ao ser questionado pela plateia, o presidente afirmou que o repasse será mantido até dezembro. “Só não sei o valor”, completou ele, em solenidade da cerimônia de entregas em Ipanguaçu, no interior do Rio Grande do Norte, entre eles um projeto de dessalinização da água.





O presidente Jair Bolsonaro que confirmou prorrogação do auxílio





O presidente disse que o auxílio – atualmente no valor de 600 reais por mês — tem um custo de 50 bilhões de reais mensais. “Enquanto for possível manteremos, mas é preciso ter consciência que não dá para ser eterno”, reforçou.





Fonte: R7