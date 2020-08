PADRE DE VIÇOSA DO CEARÁ É TRANSFERIDO DA PARÓQUIA POR FAZER POLITICAGEM?

O padre Adriano Rocha, permanece em viçosa do Ceará, até dia 23 de agosto desse ano. A partir de agosto, o mesmo passará a pastorear no sertão de Araticum, também no Ceará.

Quatro anos é o período de um padre em uma paróquia. Adriano, foi transferido em pouco mais de 2 anos.

No entanto, a transferência do padre Adriano, da pacata e fria cidade de viçosa, para o sertão quente de Araticum, tem dado o que falar para a população viçosense.

Padre Adriano é conhecido por suas preferências políticas na cidade. O padre, é presença quase constante nos eventos políticos, além de ter usado muitas vezes o altar da igreja, para fazer elogios a políticos locais e defendê-los.

Na manhã de hoje, durante uma transmissão e celebração da missa, o padre usou o altar para afirmar, segundo ele, que sua transferência não teria nada haver com política, como segundo ele, " Um camaradinha, tolo, abestado anda dizendo".

O "camarada" ao qual o padre se refere, é um empresário de viçosa do Ceará, Ismael Carvalho, que afirma ter protocolado um pedido para o Bispo da Diocese, pedindo afastamento do padre Adriano, por suas posturas diante da comunidade, envolvendo política e religião. O Empresário também afirma que parte da população, se sentia incomodada, com as atitudes e postura do padre no altar, em algumas de suas celebrações religiosas.

