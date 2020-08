PDT aciona STF para afastar Paulo Guedes do Ministério da Economia

O partido de esquerda PDT, que tem como seu principal expoente o ex-governador Ciro Gomes, ajuizou, nesta terça-feira (11/8), uma ação no STF para afastar Paulo Guedes do governo.



O partido de Ciro usa como argumento a operação da PF que investiga Guedes por suposta participação em fraudes em fundos de pensão por meio da gestora da qual era sócio, antes de ser ministro. O esquema provocou prejuízos bilionários. De acordo com as investigações, os supostos crimes teriam ocorrido entre fevereiro de 2009 e junho de 2013.



O PDT defende que há uma “blindagem institucional” contra a investigação, já que Guedes exerce a chefia da pasta da Economia. A legenda salienta que são vários os órgãos subordinados à estrutura Ministério da Economia e outros órgãos federais alvos de investigação, que estão sob a influência e interferência de Guedes. Leia a inicial.



“Mas não é só. O senhor Paulo Guedes indicou e nomeou para o Ministério da Economia diversas pessoas que são alvos de investigação, e que executam suas determinações em face da política econômica por ele liderada. A situação se agrava principalmente pelo fato de que os nomeados pelo senhor Paulo Guedes têm com ele vínculos pessoais estreitos, não apenas pela trajetória acadêmica, mas também pela empresarial e societária”,dizem.



Para o partido seria “nítido enlace do interesse privado com o público” e, por isso, pleiteia o reconhecimento dos princípios norteadores da administração pública, como o da moralidade e do impessoalidade.

(República de Curitiba)