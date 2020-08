PMs DO RAIO PRENDEM HOMEM SUSPEITO DE TENTAR MATAR TRÊS PESSOA NO SINHÁ SABÓIA

Na noite desta quinta-feira, dia 20, PMs do RAIO efetuaram a prisão do indivíduo de nome José Gerson Victor da Silva, 19 anos, vulgo "Bodinho". Bodinho é suspeito de tentar matar três pessoas no "Sovaco da Cobra", no Grande Sinhá Sabóia, na noite de hoje.





José Gerson é acusado de matar uma criança há quase um ano e saiu da cadeia recentemente, e hoje de posse de uma arma de fogo tentou matar três pessoas. Felizmente as vítimas não correm risco de morte.



Com informações de Olivando Alves