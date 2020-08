Idosa dada como morta "ressuscita" após passar noite em necrotério

Imagina receber a notícia que um ente querido não resistiu a uma cirurgia e faleceu? É uma situação extremamente dolorosa que ninguém quer viver. Mas, a morte infelizmente faz parte da vida e uma hora ou outra todos passarão por esta triste experiência.





Este caso macabro aconteceu na Russia, uma idosa identificada como Zinaida Konova, de 81 anos, passou por uma cirurgia no intestino e foi dada como morta. A família foi informada do falecimento da idosa que foi levada para ao necrotério às 1h10 da manhã.





A família já tinha começado a preparar tudo para o enterro, no entanto, sete horas depois, uma funcionária do hospital foi até o necrotério e “levou o maior susto de sua vida”, ao encontrar a idosa caída no chão.





De acordo com o portal de notícias online do jornal ‘The Sun’, Zinaida “ressuscitou” e caiu ao tentar pular da mesa mortuária para pedir ajuda.





Imediatamente ela foi socorrida, enrolada em cobertores e leva da as pressas para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no hospital central do distrito de Gorshechensky, em Kursk Oblast.





Segundo a família da idosa, a equipe médica ligou para Tatiana, sobrinha de Zinaida e informou que a idosa estava viva.





"Temos uma situação incomum. Ela está viva!”, disse um médico.





Tatiana foi informada que a tia foi registrada como clinicamente morta por 15 minutos, contudo, a idosa foi levada para o necrotério 1 hora e 20 minutos depois da morte, em vez de duas como é a regra.





Após toda a confusão, Zinaida foi transferida para outra unidade de saúde e a família pretende processar o hospital onde ela foi operada.





Fonte: Plantão ao Vivo