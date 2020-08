Polícia Civil cumpre mais de 200 mandados em ação contra organização criminosa no Ceará

Pelo menos 14 suspeitos foram presos até as 8h25. Alvos da "Aditum 3" são oriundos de uma organização criminosa paulista.

Pelo menos 14 pessoas suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa foram presas durante uma operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira (27) em Fortaleza e em outras cidades do Ceará. Deflagrada pela Polícia Civil, a operação "Aditum 3" segue em andamento para cumprir mais de 200 mandados de prisão e de busca e apreensão.





A ação teve início por volta das 5 horas e conta com a atuação de 350 policiais. Os alvos são investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e por integrar organização criminosa em todo o Ceará. Os alvos são oriundos de uma organização criminosa paulista. Durante os mandados cumpridos na capital, a polícia apreendeu drogas, armas e aparelhos celulares, que serão encaminhados para análise da Perícia Forense.





Segundo o delegado Fernando Menezes, diretor do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil, a operação dá continuidade as ações contra a organização criminosa, que está sendo investigada há dois anos. "Cada fase é uma nova apreensão de materiais, que vão ser utilizados para novas investigações ou complementação de investigações anteriores e, naturalmente, desbaratar toda atuação do crime organizado no Estado", afirma.





No interior do Estado, na cidade de Iguatu, a polícia cumpriu três mandados, que resultaram em duas prisões, além da apreensão de armas e drogas. Os detidos foram encaminhados para a Delegacia Regional.





De acordo com a polícia, a operação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com coordenação do Departamento Técnico Operacional (DTO).





A ação conta ainda com policiais civis dos departamentos de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), de Recuperação de Ativos (DRA), além dos departamentos de Polícia Judiciária da Capital (DPJC), Metropolitana (DPJM), do Interior Sul (DPJI-Sul), do Interior Norte (DPJI- Norte), de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Mais informações serão repassadas ao longo do dia.





(DN)

Foto: Halison Oliveira/ SVM