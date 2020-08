Polícia Civil deflagra operação contra o tráfico em Santa Quitéria nesta quinta

Policiais civis de várias delegacias da Região Norte do estado deflagraram, no começo da manhã desta quinta-feira (13), a “Operação Clareamento” no Município de Santa Quitéria (a 217Km de Fortaleza) com o objetivo de desarticular uma rede de traficantes de drogas naquela cidade.





Mandados judiciais de prisões temporárias e preventivas, além de busca e apreensão, estão sendo cumpridos desde às 6 horas, momento em que as equipes ocuparam vários bairros da periferia.





As primeiras informações revelam que, ao menos, três pessoas – dois adultos e um menor de idade – já foram capturadas durante as buscas nos endereços considerados “alvos” da operação. Os três foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Santa Quitéria e deverão, nas próximas horas, serem apresentadas à autoridade da Justiça.





Os mandados judiciais foram expedidos pelo Judiciário à pedido da Polícia Civil, e com parecer favorável do Ministério Público, após a investigação preliminar que apontou um intenso tráfico de entorpecentes na cidade de Santa Quitéria. Os nomes dos investigados estão sendo mantidos, a princípio, em sigilo.





Estão sendo mobilizadas nas operações equipes de delegados, inspetores e escrivães com viaturas ostensivas e descaracterizadas das delegacias de Santa Quitéria, Coreaú, Sobral e Ipueiras. A movimentação de policiais e viaturas pegou de surpresa a população de Santa Quitéria no começo da manhã desta quinta-feira.





(Fernando Ribeiro)