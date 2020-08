Cliente arranca cabelo e coloca em lanche para não pagar

Mulher havia comido quase todo o cachorro-quente antes de reclamar no balcão.

O dono de uma banca de lanches na cidade de Mandaguaçu, no norte do Paraná, descobriu um fato, no mínimo, absurdo em seu estabelecimento. Câmeras do local registraram uma cliente puxando o próprio cabelo e colocando em um cachorro-quente para não pagar pelo item.





O fato aconteceu na noite da última terça-feira (11), quando a mulher foi ao local e pediu o primeiro sanduíche. Após consumir quase todo o item, a cliente se encaminhou ao balcão para reclamar que havia encontrado cabelo no lanche. Prontamente, o vendedor preparou um segundo cachorro-quente como forma de compensar pelo ocorrido.





– Eu acho que deu na cabeça dela: ‘cara, eu não vou pagar esse lanche’. A atitude que ela fez eu perdoo, mas é lamentável. Espero que ela não faça novamente – disse o dono do local.





O empresário também relatou que ficou intrigado com a reclamação feita pela mulher, já que ele é careca e trabalha com um boné e proteção na cabeça. Foi então que, ao conferir as imagens, ele descobriu o que aconteceu. Apesar do prejuízo financeiro não ter sido tão significativo, o homem deixou um pedido para que a mulher volte para pagar o segundo lanche.





– Se você estiver por aqui, venha pagar o lanche que você comeu. É o certo, né – completou.

