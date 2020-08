Polícia Federal e PRF são os concursos mais aguardados para 2021

Certames contarão com salários que ultrapassam R$23 mil.

Segundo informações do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, o Concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) são muito aguardados para o ano de 2021. Os salários são muito atrativos, eles chegam até R$ 23.692,74.





O ano de 2021 ficou acometido pelo coronavírus, que atingiu o Brasil e o mundo. Consequentemente, os concursos públicos estão sendo postergados para o ano de 2021. Por exemplo, para o Senado Federal, o do IBGE, da Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São paulo e do Corpo de Bombeiros, em Minas Gerais. Contudo, o da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal(PRF) geram enormes expectativas dos concurseiros.





De acordo com Eduardo Aggio Sá, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal(PRF), o edital será publicado até o fim do ano. O Departamento da Polícia Rodoviária Federal encaminhou ao Ministério da Economia duas solicitações para a realização de concurso da PRF.





No total, serão ofertadas 2.772 nas corporações. Para o cargo de policial rodoviário federal, são 2.634. Já para nível médio, são 138 vagas para Agente Administrativo. O subsídio inicial do policial rodoviário federal é R$ 9.899,88. Já para o cargo de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 4.746,16.





Já a Polícia Federal confirmou por meio de Alexandre de Souza, Diretor-Geral, o certame e o número de vagas, que foi chancelado por Jair Bolsonaro, Presidente da República, em coletiva. Estima-se que o edital será divulgado até dezembro, para as vagas de Agente, Papiloscopista, Escrivão e Delegado. Confira abaixo o resumo dos dois concursos: