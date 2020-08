Polícia Civil prende peruano e outros quatro chefes de organização criminosa durante operação no Ceará

Cerca de 300 mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos na capital e em outros 32 municípios do Estado.

Entre os presos na operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (27), no Ceará, estão um peruano investigado por tráfico de drogas e outros quatro homens com um cargo de chefia em uma organização criminosa.





Intitulada como "Aditum 3", a ação conta com a atuação de 350 agentes, que estão realizando o cumprimento de cerca de 300 mandados de prisão e busca e apreensão na capital e em outros 32 municípios do Estado.





Segundo a Polícia Civil, 41 alvos da operação estavam em liberdade. Desse número, cinco foram identificados com um cargo de chefia no grupo criminoso, entre eles, está o peruano e um homem apontado como responsável por guardar as armas de fogo que abasteciam a organização.





Além dessas prisões, conforme a polícia, também foram cumpridos 102 decisões judiciais no interior do sistema prisional cearense. Dos recolhidos, 25 são suspeitos de ocuparem cargos de chefia.





A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com coordenação do Departamento Técnico Operacional (DTO). A ação teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa e cumpriu decisões judiciais contra pessoas que já possuíam antecedentes criminais por homicídios, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.





Prisões





Pelo menos 14 pessoas suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa foram presas em Fortaleza e em outras cidades do Ceará até 7h52.





Na capital, foram cumpridos 47 mandados e pelo menos doze homens foram presos e levados para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code).





No interior do Estado, na cidade de Iguatu, a polícia cumpriu três mandados, que resultaram em duas prisões, além da apreensão de armas e drogas. Os detidos foram encaminhados para a Delegacia Regional.





Durante os mandados cumpridos, a polícia apreendeu drogas, armas e aparelhos celulares, que serão encaminhados para análise da Perícia Forense.





(DN)