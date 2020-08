Militares ficam feridos em capotagem de blindado do Exército

Nesta quarta-feira (26), em Cascavel, quatro militares do exército ficaram feridos após um veículo blindado onde estavam dentro, de 17 toneladas, capotar em um treinamento, no 33° Batalhão de Infantaria Mecanizada do exército.





Segundo o comandante do exército, os militares estavam praticando um treinamento de comandante de carro, que faziam regularmente na unidade, e estavam cumprindo uma tarefa prevista nos programas padrões do exército, de condução da viatura, que tem como nome "Guarani".





Os quatro militares tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital da cidade.





Um inquérito militar foi aberto para a apuração de o que houve no momento do acidente.





(Com informações do G1)