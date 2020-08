Prefeitura de Piauí emite nota de 1º óbito por Covid, uma vítima de um grave acidente de moto

A Prefeitura Municipal de Paulistana (PI) emitiu uma nota na quarta-feira (12), informando o 1º óbito por Covid-19, que ocorreu na noite do dia 10, segunda-feira, em Teresina.





Trata-se de um homem, 33 anos, vítima de um grave acidente de moto que aconteceu no último sábado (8), nas proximidades da localidade Lagoa Velha, Data Jacaré, Zona Rural de Paulistana.





Em nota, a Prefeitura esclarece que “as informações contidas no boletim do dia 12/08/2020 foram obtidas através de documentos e informações oficiais vindas de Teresina e que quaisquer questionamentos devem ser esclarecidos diretamente no HUT – Hospital Professor Zenon Rocha, que notificou no sistema oficial, SIVEP-Gripe, o resultado do Teste Rápido positivo do jovem, e a SESAPI (Secretaria Estadual da Saúde do Piauí) registrou no Boletim Epidemiológico Covid-19 do Piauí, como o 1º Óbito por COVID-19 de Paulistana”.





Informa ainda que a “Secretaria de Saúde de Paulistana só divulga quaisquer informações com base em documentos comprobatórios, e a mesma sempre age com ética e respeito ao divulgar as informações, pois tudo o que foi transcrito na Nota Oficial de ontem, estava nos documentos oficiais recebidos de Teresina e que estes não serão divulgados nas mídias sociais por questão de ética e profissionalismo”





O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Regional Mariana Pires Ferreira, sendo transferido para Picos e em seguida para Teresina em decorrência da gravidade dos ferimentos.





Em Teresina, no HUT - Hospital Professor Zenon Rocha, o mesmo foi submetido ao Teste Rápido e o resultado foi POSITIVO para COVID-19, vindo a óbito logo após, tendo como causas principais da morte ACIDENTE DE TRÁFEGO COM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO e como causa contribuinte SARS- COV-19.





Lamentamos profundamente o ocorrido e aproveitamos para transmitir o nosso pesar à família que sofre com a perda de um ente querido.





