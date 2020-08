Prefeitura de Sobral proibe estacionamento próximo ao Mercado Central

A Prefeitura de Sobral vai liberar as ruas no entorno do Mercado Central para o fluxo de veículos com a retirada das grades que foram colocadas para impedir o trânsito de veículos no combate ao novo coronavírus, mas tem uma novidade, não será mais permitido o estacionamento nessas ruas próximas. Todo meio-fio existente nessa área da cidade foi pintado de amarelo pela Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT), o que será permito apenas o embarque e desembarque de pessoas.





Respeitando as medidas do novo coronavírus e o isolamento social, o estacionamento será temporariamente interrompido, nem mesmo aquela parada de 15 minutos nas farmácias estão permitidas, bem como o estacionamento mototáxi e táxi, nas imediações do Mercado Central.



(Wilson Gomes)