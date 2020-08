Prejuízo para o tráfico: PRF apreende 36,8 kg de pasta base de cocaína no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 36,8 quilos de pasta base de cocaína na manhã desta quarta-feira (26), em Cruz (CE). A pasta base de cocaína é utilizada na produção de cocaína em pó e crack, por isso tem elevado valor para o tráfico. A apreensão representa um prejuízo de cerca de R$ 1,2 milhão para o crime organizado.

Por volta das 10h25 da manhã de hoje, no quilômetro cinco da BR-403, em Cruz, agentes da PRF abordaram o condutor de uma picape Chevrolet Montana, com placas do Maranhão, que estava realizando manobras que chamaram a atenção dos policiais.

O condutor se apresentou bastante nervoso durante a abordagem, o que levou os agentes a realizarem uma busca minuciosa no veículo. Em um compartimento oculto do carro, foram encontrados cerca de 34 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 36,8 quilos. A carga é avaliada em cerca de R$ 1,2 milhão. O motorista informou que a droga seria entregue na Região Metropolitana de Fortaleza.

O condutor foi preso por tráfico de drogas e a ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia Civil da região.