Cliente que teve seu veículo furtado do estacionamento do Super Lagoa está há mais de dois meses sem resposta do supermercado

No dia 22 de junho de 2020, uma cidadã se dirigiu até o Super Lagoa da Av. do Contorno, onde deixou sua motocicleta no interior do estacionamento frontal do referido supermercado e adentrou no estabelecimento para fazer suas compras.





Ao concluir as compras e retornar ao estacionamento, procurou por sua motocicleta e não a encontrou, ocasião em que procurou a administração do estabelecimento para que procurassem nas imagens das câmeras de segurança o que teria acontecido com sua motocicleta.





Para sua surpresa, a administração do supermercado não tomou nenhuma atitude de procurar nas imagens algo que pudesse ajudar a cliente a saber quem teria furtado seu veículo do local, restando então a cliente ir na Delegacia registrar um boletim de ocorrência sem fornecer nenhuma discrição de quem estaria com a motocicleta.





Após registrar o B.O, a cliente retornou mais uma vez ao supermercado para ver se com o devido boletim de ocorrência em mãos, conseguiria ver as imagens e saber as características de quem furtou sua motocicleta, mas novamente lhe foi negado o pedido, pois falaram que a Polícia que iria pedir tais imagens, e que o supermercado entraria em contato com a cliente para passar informações.





No dia 3 de agosto, após não ter tido nenhuma resposta do Super Lagoa, a cliente procurou um Advogado, que entrou em contato com a Gerente operacional do estabelecimento, a qual pediu cópia do boletim de ocorrência para encaminhar ao jurídico em Fortaleza, restando então a Cliente fornecer toda a documentação que possuía e novamente aguardar.





Em 17 de agosto, ainda sem nenhum retorno do Super Lagoa, o advogado da cliente novamente entrou em contato com a Gerente Operacional, que ao ser indagada sobre a situação da Cliente, respondeu que ela teria que aguardar alguma posição sobre a situação, e que não teria prazo para que entrassem em contato com a cliente.





Enquanto isso, há mais de dois meses a Cliente de tal supermercado está sem seu transporte, necessitando do mesmo para sua locomoção e de seus filhos, e o pior de tudo, sem nenhuma satisfação do Super Lagoa, que tem responsabilidade objetiva sobre os veículos deixados sob seu estacionamento, mas mesmo assim não fez o mínimo esforço nem ao menos para ver as imagens da hora do furto ocorrido em suas dependências.





Só resta então buscar via Processo Judicial, a devida indenização pelo furto e mais outra indenização por danos morais, devido ao constrangimento que vem passado desde a época do furto.





Vale ressaltar que, o Super Lagoa não dispõe de nenhum controle de entrada e saída dos veículos que lá ingressam e nem colocam nenhum funcionário para cuidar dos mesmos. O estacionamento frontal possui inclusive “flanelinhas” em seu interior, e o estacionamento traseiro é totalmente isolado, pois além de não ter segurança, não possui acesso para o interior do estabelecimento.