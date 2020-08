Quando seu fígado não funciona bem, você engorda

O fígado, a maior víscera do nosso organismo, tem uma função importantíssima – ele limpa, desintoxica, transforma as gorduras que ingerimos, produz gorduras sãs, e hormônios, enfim, sem o fígado não conseguiríamos aproveitar aquilo que comemos, nem nos desfazer das toxinas que produzimos.





Então, quando esta víscera está com seu trabalho prejudicado, nosso organismo inteiro começa a funcionar mal. Ele é o motor do nosso metabolismo, o que distribui os tijolinhos para a formação dos músculos, o que limpa o sangue à razão de 1,5 litros por minuto (tremendo fluxo). E é no fígado que se acumulam as vitaminas que precisamos para que todas as funções orgânicas funcionem como um reloginho. E mais, o fígado é um produtor de energia. Quando você se sente esgotado, com a energia baixa, ou que não a consegue recuperar, dê uma olhada na sua língua, observe seus olhos (a parte branca – esclerótica) pois, o fígado avisa, pela formação de saburra na língua, ou amarelando a esclerótica, antes de começar a doer ou piorar, de que alguma coisa não vai bem.





Você já ouviu falar em “gordura no fígado“? Pois, apesar de ser uma víscera que degrada, transforma e fabrica gorduras boas, ela também pode ser prejudicada pelo acúmulo de gorduras ruins. E quando o fígado está gordo, você estará gordo também e mais, não conseguirá emagrecer. Por outro lado, algumas patologias podem também criar um fígado gordo – e aí recomeça o ciclo, do engordar sem conseguir emagrecer.





Em diversos artigos aqui do GreenMe Brasil já focamos os chás mais adequados para você reequilibrar suas funções hepáticas (do fígado e da vesícula biliar) assim como, também já enumeramos uma variedade de alimentos que são bons para o fígado portanto, necessários para a sua saúde.





Agora, a questão é: como limpar o fígado que está acumulado de gordura? Bom, e a questão nem é bem de se limpar o fígado mas sim, de criar as condições para que ele funcione direito, sem tanta sobrecarga.





