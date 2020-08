QUEDA DE MOTO DEIXA HOMEM MORTO NA ZONA RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Um homem de 25 anos morreu após cair da motocicleta que conduzia na zona rural de Viçosa do Ceará. O acidente aconteceu por volta das 16h30 desta segunda (24), na localidade conhecida como “Sitio Gavião”. A vítima foi identificada como Francisco Henrique Ferreira Dimas, que residia no Sitio Oiticicas. De acordo com informações da PM, outro rapaz que estava na garupa conseguiu pular e não sofreu ferimentos graves.



A Polícia Militar resguarda o local do acidente até a chegada da equipe da Perícia Forense que fará a remoção do corpo ao IML de Sobral.

(Ibiapaba 24 horas)