Após denúncia, padrasto é preso por chicotear bebê de 9 meses no DF

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após agredir um bebê de apenas nove meses. Ele usou um chicote para bater na criança. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá no Distrito Federal).





Segundo a Polícia Civil, o homem, identificado como Pedro Paulo de Jesus Ferreira, é companheiro da mãe da criança, que tem três filhos de outro relacionamento. Preso no domingo (23/8), na região do Paranoá, o suspeito agredia as três crianças de 5, 3 anos e o bebê de 9 meses, ainda de acordo com as investigações.





Quem denunciou a barbárie foi a avó das crianças. Ela soube do fato por meio da criança de 5 anos, que se recusava a voltar pra casa, temendo as agressões. A própria família deteve o agressor e chamou a polícia.





O bebê tinha uma lesão mais antiga, o que demostra que vinha sendo agredida há mais tempo. O autor foi autuado por tortura e será instaurado inquérito para apurar as agressões contra as outras crianças.









“Ocasional”





Em depoimento à PCDF, a mãe da criança afirmou que o companheiro colocou o filho para dormir, mas a criança estava muito agitada. Diante da situação, ele acabou pegando um chicote e batendo no menor.





Alegou que o homem não apresenta comportamento agressivo e que “jamais foi vítima de qualquer violência”. Ressaltou que o fato com o seu filho “foi algo meramente ocasional”.





A avó da criança, responsável pela denúncia, alegou que estava com um dos netos e, ao deixar a criança na casa da mãe, a menor teria informado que estava com medo, pois ela e os irmãos eram agredidos com frequência pelo padrasto.





Ao questionar a filha sobre o fato, acabou descobrindo que o homem, de fato, agredia os pequenos com uso de chicote. A mãe das crianças informou para a avó que sabia e acrescentou que a agressão se deu após o almoço porque o bebê não queria dormir.





