Vereador atropela e mata motociclistas

O vereador Pedro Marconi de Souza Barros (PTC), da cidade Brejo da Madre de Deus, foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa após colidir com cerca de 30 motociclistas na rodovia PE-96 em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.





De acordo com G1, o motorista da caminhonete atingiu o grupo frontalmente na rodovia. o condutor da caminhonete foi levado para a delegacia. O vereador foi submetido ao teste do bafômetro, e o resultado apontou que não houve consumo de álcool. A delegada também pediu exames toxicológicos, mas o resultado ainda não foi divulgado. Barros vai passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, informou Bernat.





Barros dirigia uma caminhonete no momento do acidente, que ocorreu no último domingo (23), e deixou três pessoas mortas. Se for condenado, ele pode ter de cumprir pena de até seis anos de prisão.





Quatro dos cinco feridos foram levados para o Hospital Regional de Palmares. De acordo com a assessoria de imprensa da unidade, um homem de 44 anos está em observação e será transferido para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife; duas mulheres, de 23 e 41 anos foram transferidas para o Hospital da Restauração, também no Recife; um homem de 25 anos continua em Palmares e vai passar por cirurgia. O estado de saúde do quinto ferido não foi informado.





Segundo a delegada, sobreviventes disseram que o vereador estava em alta velocidade e fez uma ultrapassagem indevida. O velocímetro do automóvel parou em 110 km/h. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a velocidade máxima permitida nesta via é de 60km/h.





