Queda de reservatório de água deixa dois mortos e 9 feridos

Acidente aconteceu no Pará, na cidade de Almeirim.



A Polícia Civil do Pará abriu inquérito para apurar o desabamento de um reservatório de água, que deixou duas pessoas mortas e ao menos nove feridos, no início da noite de quarta-feira (5) em Almeirim, no oeste do Pará.



A obra estava sendo construída pela empresa Ditron Engenharia, com recursos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e do Governo do Pará. Duas das vítimas são Raimundo e Rainy Gomes, pai e filha que eram operários da obra.



Uma equipe do Corpo de Bombeiros, que se deslocou de Santarém para Almeirim, vai apurar as causas do acidente em parceria com a Polícia Civil do Pará.



As buscas seguem nos escombros da estrutura, que destruiu parte da unidade de saúde de triagem para Covid-19 e uma casa próximas, para verificar se há vítimas, Profissionais de saúde e alguns pacientes que estavam na UBS atingida pelos escombros sofreram escoriações.



O Governo do Pará lamentou o fato e deslocou várias equipes de apoio de Santarém, para Almeirim. O engenheiro responsável deverá ser ouvido pela Polícia Civil.



O sistema estava sendo construído há alguns anos e, segundo alguns moradores, tinha previsão inicial de entrega em 2016. Nesse período, a obra foi paralisada várias vezes por atraso de verbas. O reservatório destruído tinha capacidade para 100 mil litros de água.



Em nota, a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará informou que lamenta o ocorrido em Almeirim, que enviou técnicos responsáveis para avaliar a situação e que já acionou a empresa responsável pela obra da caixa d’água.



