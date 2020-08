Pandemia deveria ser enfrentada com "isolamento social radical", diz Ciro Gomes

Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Ceará e ex-ministro dos governos Lula e FHC, concedeu entrevista à CNN Brasil.

Ao comentar a atuação do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento ao Coronavírus, defendeu um ‘isolamento social radical’ e fez críticas ao governo Federal pela condução da doença.



“É a forma absolutamente anticientífica, incompetente e genocida que o senhor Jair Messias Bolsonaro e seu governo tem enfrentado a pandemia. E as coisas são práticas. Como se enfrenta a pandemia nos lugares que tiveram êxito? Com isolamento social radical. Ele [Bolsonaro] até hoje estimula aglomeração de pessoas. […]”, defendeu.



Ele [Bolsonaro] não acredita na ciência e imita a estupidez irresponsável de Donald Trump, ídolo dele. Lá [nos EUA], ele está pagando um preço muito caro porque o país é o epicentro da pandemia, e o Brasil vem logo em seguida”, complementou.