Santa Casa abre oportunidades de trabalho em várias áreas

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral está com inscrições abertas para as vagas de Chefe de Cozinha, Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha. As inscrições devem ser realizadas de 1° a 6 de setembro de 2020, no site www.stacasa.com.br , na aba “Trabalhe Conosco”. Também estarão abertas, de 3 a 8 de setembro, inscrições para Enfermeiro com especialização em Cardiologia e Terapia Intensiva e Jovem Aprendiz. Leia os editais completos em nosso site e participe!