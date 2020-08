“Temos todas as condições de tirar Bolsonaro em 2022”, afirma Lula

O ex-presidente Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, afirmou, em entrevista ao portal Brasil 247, que a oposição tem todas as “condições necessárias para que o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito em 2022”.





Ele ainda usou a entrevista para dar alguns recados. Principalmente quando foi perguntado se, caso recupere seus direitos políticos, será candidato à Presidência em 2022, Lula não descartou a possibilidade, destaca o Jornal de Brasília.





“Tudo depende da circunstância política. Estarei vivo, forte e com muita energia. Quando estava na primeira eleição, disseram que não tinha motivo para eu participar e acabei no segundo turno. Hoje, falam a mesma coisa sobre o ‘antipetismo’, mas as pessoas são convencidas pelas ideias”, disse.





O STF decidiu, na semana passada, por 2 votos a 1, retirar dos autos de um processo em que é réu a delação premiada do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci.





Trata-se do processo no qual o ex-presidente é acusado de receber propina disfarçada de doação de terreno para o Instituto Lula.





Sobre a decisão, Lula disse está otimista com o caso e acredita que será inocentado das acusações.





(República de Curitiba)