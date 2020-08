Transporte Urbano de Sobral volta a funcionar nesta quarta-feira; linha Sinhá Sabóia/Centro é a novidade

Os veículos do Transporte Urbano de Sobral (Transsol) voltarão a circular a partir da próxima quarta-feira (12/08). Além da linha Renato Parente/Centro, que já havia sido implantada antes do início da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura põe em operação a linha Sinhá Sabóia/Centro. O serviço funcionará de segunda-feira a sábado, com restrições no horário e na capacidade de transporte de passageiros, de acordo com o plano de reabertura das atividades. O valor da passagem é o mesmo, ou seja, R$ 1 real (passagem única). O usuário também terá a opção de adquirir o cartão mensal por R$ 30 (sem limite de embarque).





Nesta fase da retomada, os ônibus, que só vão poder circular com 50% da capacidade total, contarão com dispenser de álcool em gel (próximo à catraca) para todos os passageiros. Além disso, motoristas e fiscais também estarão utilizando equipamentos de proteção individual.





Para realizar o embarque, os passageiros deverão obrigatoriamente estar utilizando máscara de proteção facial, além de terem a temperatura do corpo verificada pelos fiscais.





De acordo com a Secretaria dos Serviços Públicos (Sesep), para garantir maior proteção dos passageiros, a cada viajem os ônibus serão devidamente higienizados. A secretaria informa ainda que serão distribuídos panfletos, a bordo e nos pontos de ônibus, informando os locais de venda das passagens.





O horário de funcionamento das linhas será das 8h (saindo do bairro) às 11h30 (retornando do Centro) e das 13h (saindo do bairro) às 18h40 (retornando do Centro), com tempo máximo de espera de 20 minutos entre uma viagem e outra.





NOVA LINHA





A linha Sinhá Sabóia/Centro será a novidade para o retorno das atividades do Transsol. A nova linha partirá da Rua 7 (ao lado da Quadra do Triângulo) com ponto de chagada no Centro (ao lado do Mercado Público), passando pela UPA 24 horas e pelo Sobral Shopping.





Via Sobral Online