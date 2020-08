UNINTA oferta curso de biossegurança gratuito para escolas particulares de Sobral; reunião de apresentação marcou o início da parceria

Na última terça-feira (25), uma comissão do Centro Universitário Inta (UNINTA) esteve reunida, através de plataforma virtual, com coordenações e professores das escolas particulares de Sobral para compartilhar, gratuitamente, o curso de biossegurança de regresso às aulas, criado pela instituição. O objetivo é auxiliar as escolas com os protocolos exigidos pelo Ministério da Educação para o retorno das atividades presenciais.





O UNINTA foi representado pela Diretora do Centro de Ciências da Saúde, Profa. Dra. Michelle Alves, que deu às boas-vindas aos participantes. “Nós ficamos extremamente felizes com essa possibilidade de parceria. Em nome do nosso Reitor Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior eu gostaria de agradecer a confiança de vocês. Quero dizer que as escolas são importantíssimas. Nós que estamos no ensino superior sabemos que o resultado dos alunos que nós recebemos também vem da base, do ensino básico até o médio, então ter vocês conosco é de extrema importância.”, ressaltou.





A Diretora apresentou os membros do Núcleo de Biossegurança (NuBIO), criado para formular as normas que já estão sendo implementadas na instituição, a fim de preparar colaboradores, estudantes e docentes no retorno das atividades presenciais e práticas. O núcleo é composto por professores mestres e doutores de diferentes áreas que se completam em todos os aspectos necessários para a mudança nas regras e nos hábitos de higiene sejam contemplados de forma eficiente.





A professora Maria da Penha, Presidente do Conselho Municipal de Educação de Sobral, foi a responsável pela ponte entre o UNINTA e as escolas particulares da cidade. Em sua fala, agradeceu a parceria e ressaltou a importância do papel da instituição de ensino superior na comunidade durante o período desafiador enfrentado na educação.





A plataforma é uma ferramenta de inovação pedagógica que tem como objetivo compartilhar conhecimentos na área da biossegurança e novos procedimentos nas salas de aula e laboratórios, ressaltando a importância do distanciamento e critérios de higiene. Com vídeos informativos sobre os protocolos e um questionário para testar os conhecimentos sobre o assunto. O curso possui o total de 40h.





Para que as escolas possam usufruir da ferramenta da melhor forma, serão feitas adaptações, além de um acompanhamento através do NuBIO e da Profa. Maria Penha. Todos os colaboradores poderão acessar o conteúdo de forma gratuita e compartilhar com seus familiares ainda neste mês de agosto.





Estavam presentes na reunião a Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Esp. Regina Aguiar; o Diretor de Inovação Pedagógica, Prof. Dr. João José Saraiva; a Coordenadora do Projeto Laços de Família, Profa. Dra. Cláudia Costa e a Coordenadora da Comissão Interna de Biossegurança, Dra. Magda Turini.