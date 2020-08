Na noite desta segunda-feira (03/08), o prefeito Ivo Gomes anunciou a prorrogação do isolamento social em Sobral até 17 de agosto. Anunciou também o início da primeira semana da Fase 2 da retomada das atividades com novidades, como o retorno da circulação do VLT e dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal a partir desta quarta-feira (05/08).

Via Sobral em Revista