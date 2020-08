SOBRAL: AGRICULTURA QUASE INFARTA AO RECEBER A CONTA DE LUZ

Uma agricultora da localidade Fazenda Alegre, zona rural de Sobral, quase infartou ao receber vários boletos da conta de energia da incompetente empresa de energia ENEL. A cliente de número 2232022 recebeu a fatura do mês de agosto no valor de R$ 405,04 e também tomou conhecimento da existência de um débito no valor aproximado de R$ 4.000,00.

A agricultora afirmou que esse débito não existe e que vai entrar na justiça pelos danos causados, inclusive dano moral, pois passou por um grande constrangimento. Segundo a cliente, sua conta de energia era em torno de R50,00 e que a mesma não disponibiliza recursos financeiros para pagar esse valor estratosférico cobrado pela ENEL.