Beirute: Militares do Brasil no Líbano estão bem, diz Marinha

Forte explosão atingiu um armazém na zona portuária de Beirute.

Após a forte explosão ocorrida em um armazém na zona portuária de Beirute, no Líbano, a Marinha do Brasil informou que os militares brasileiros que atuam no país “estão bem”. O anúncio foi feito por meio das redes sociais na tarde desta terça-feira (4).





De acordo com a “Agência Nacional de Notícias” (ANN), o incidente ocorreu em um armazém de explosivos no porto de Beirute. Antes, um incêndio atingiu um galpão de silos de trigo. A agência reportou que a explosão deixou feridos e grandes danos nos imóveis e veículos ao redor do local.





Ao informar sobre a situação dos brasileiros no país, a Marinha explicou que o navio com militares estava distante do local da explosão.





– Todos os militares componentes da Força Tarefa Marítima (UNIFIL) da Marinha do Brasil estão bem e não há feridos, após explosão ocorrida hoje, em Beirute. A Fragata “Independência” encontra-se operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local da explosão – informou. (Pleno News)