ACIDENTE COM UMA CARRETA DEIXA UM HOMEM MORTO NA BR 222 EM TIANGUÁ

Um acidente com uma carreta que transportava soja deixou um homem morto na BR 222 em Tianguá. O sinistro aconteceu na altura do KM 340, próximo a divisa com o Estado do Piauí. O veículo estava fora da pista e não podia ser visto por quem passava na rodovia. Pelo estado do corpo a policia acredita que o acidente pode ter acontecido durante a madrugada da quinta-feira (17), mas o caminhão só foi localizado por volta das 16h00 do mesmo dia. De acordo com a PM, não há informações de como o sinistro aconteceu, o mais provável é que o motorista deve ter perdido o controle do veículo e saltou da cabine, onde a própria carreta o atropelou.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que o caminhão transportava soja vinha do Piauí e teria como destino o município de Ubajara. A vítima foi identificada como Cilas Soares de Senas, que residia no município de Oeiras, no Piauí. O corpo foi removido ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)