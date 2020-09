Polícia Civil “estoura” cativeiro em Moraújo e liberta empresária sequestrada em Tianguá

Policiais civis da Divisão Antissequestro (DAS) e da Delegacia Regional de Tianguá resgataram na manhã desta sexta-feira (18) uma empresária que havia sido sequestrada por uma quadrilha na tarde de ontem naquela cidade (a 314Km de Fortaleza). O cativeiro foi “estourado” pelos agentes na zona rural do Município de Moraújo. Un dos seqüestradores foi preso e outros três escaparam do cerco, mas continuam sendo procurados.





O seqüestro da empresária identificada como Maria Urilene Aguiar Ramos, 44 anos, aconteceu no momento em que ela saía de uma clínica médica, localizada na Rua 12 de Agosto, no Centro de Tianguá, e embarcava em seu veículo de luxo, um Creta, branco, de placas POV-8475 (CE).





Câmeras de rua captaram as imagens do momento do arrebatamento da refém. Os criminosos já estavam próximos à clínica em um veículo modelo Ônix, preto, de placas POT-7085. Estavam armados e aguardavam o momento certo para seqüestrar a mulher.





A Polícia foi acionada horas depois. O carro da vítima não foi encontrado e a as autoridades iniciaram as diligências.





Cativeiro “estourado”





No começo da manhã desta sexta-feira, a Polícia resgatou a empresária, que estava detida em um cativeiro, uma casa abandonada, localizada em meio a um matagal na zona rural de Moraújo, município localizado vizinho aos Municípios de Tianguá, Uruoca e Coreaú (distante 285Km da Capital).





O relato de um dos agentes que participaram da operação revela que a equipe da DAS e os policiais de Tianguá tiveram que fazer uma caminhada de aproximadamente três quilômetros em meio ao matagal até chegar ao local onde a refém era mantida sob a guarda de quatro criminosos.





No momento do cerco ao cativeiro, três dos bandidos conseguiram escapar em meio a um tiroteio. O quarto homem foi capturado e a empresária libertada ilesa .





Fonte: Fernando Ribeiro

Foto Somzoom