Menino resgatado desnutrido em 2016 na Nigéria está feliz e saudável

Cercado de amor, novas fotos de Hope foram divulgadas pela enfermeira que o adotou.

Você se lembra do pequeno Hope? O menino que foi abandonado pelos pais, na Nigéria, pois pensavam que ele era bruxo e foi resgatado desnutrido, em 2016, está bem. Ele vive uma vida feliz, rodeado de amor e o principal, quatro anos depois, é uma criança saudável.





A historia de Hope viralizou nas redes sociais na época. Ele foi adotado pela enfermeira dinamarquesa Anja Ringgren Loven, que o levou para sua casa, cuidou de todos os problemas que ele enfrentava por causa do abandono, especialmente vermes e desnutrição.





O caso ganhou tamanha repercussão que uma mobilização, em todo o mundo, arrecadou um milhão de dólares para custear o tratamento do menino.





Até agora, as últimas noticias que se tinha de Hope são fotos dele cerca de dois meses após o resgate, ainda em tratamento e também fotos de um ano depois, quando Anja mostrou o primeiro dia de aula do menino da Nigéria, reproduzindo a pose foto que viralizou sobre o caso, em 2016.





Hope foi morar com Anja, na Dinamarca.Ele vive na ONG da enfermeira, onde tem mais 35 irmãos adotivos, que também foram resgatados pela dinamarquesa.





No país europeu, o menino teve todos os cuidados de que precisava e recebeu muito carinho, se tornando esse menino alegre, cheio de saúde, gozando de uma vida feliz, como toda criança merece.





No início de 2020, Anja compartilhou fotos atuais de Hope. Após esses 4 anos, Hope tem um lar, uma família e vive rodeado de amor. Junto com as fotos, Anja deixou uma linda mensagem.





“Acho que a maioria das pessoas no mundo já viu ou ouviu falar da famosa imagem de Hope e eu, onde me ajoelho diante de seu corpo desnutrido e faminto para dar-lhe água. Hoje não quero compartilhar essa foto. Em vez disso, quero compartilhar fotos de Hope como ele se parece hoje, 4 anos após o resgate. Um jovem muito forte, inteligente, engraçado e bonito que, apesar de tudo, sobreviveu!”, disse Anja.





O post da enfermeira, atualizando o mundo sobre a vida do menino resgatado na Nigéria viralizou, mais uma vez. Veja:

Via Portal Catraca Livre