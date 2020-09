EMPRESÁRIA SEQUESTRADA EM TIANGUÁ CONTINUA DESAPARECIDA

Uma mulher de 44 anos foi levada por dois homens no inicio da tarde desta quinta-feira (17), no centro de Tianguá. Maria Urilene Aguiar Ramos, saía de uma clinica localizada na rua 12 de agosto quando a dupla saiu de um veículo Onix de placa POT-7085, que estava estacionado e entraram no carro da vítima. Em seguida seguiram em destino ignorado. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

O carro da mulher trata-se de um modelo Hyundai Creta, branco, placa POV-8475. Quem tiver alguma informação a respeito de um desses dois veículos, favor informe a polícia através do 190 ou 193.





Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizam diligencias em toda região a fim de localizar a vítima e identificar os suspeitos. Fonte:





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas