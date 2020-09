MATANÇA EM SOBRAL: MORRE NA SANTA CASA MULHER FERIDA A BALA NO BAIRRO PADRE PALHANO

No fim da tarde desta quinta-feira, dia 17, morreu em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral, mulher que foi ferida a bala no bairro Padre Palhano.

A vítima foi identificada com o Elenilda de Almeida Torres Silva, 40 anos, natural de Sobral, conhecida como "Dona Nica".





Crime

Por volta das 13h00 desta quinta-feira, criminosos invadiram o bairro Padre Palhano e efetuaram uma rajada de balas, aproximadamente 20 disparos, alvejando Dona Nica, que foi socorrida para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os criminosos não foram localizados.

A Polícia Civil vai investigar a autoria e a motivação do crime.

Sobral registra 87 homicídios dolosos no corrente ano.