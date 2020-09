Sergio Moro obtém inscrição na OAB do Paraná e já pode ser chamado de advogado

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública Sergio Moro conseguiu sua inscrição na OAB do Paraná e, com isso, já pode ser chamado de advogado. Moro está inscrito na seccional paranaense da Ordem com o número 105.239.





A adesão do ex-ministro à advocacia gera controvérsia entre os advogados, pois Moro é acusado de ter desrespeitado sistematicamente as prerrogativas dos profissionais do Direito quando atuou como juiz em julgamentos da "lava jato".





Moro já tem escritório em Curitiba, no bairro Bacacheri, mas ainda não pode trabalhar como advogado. Isso só ocorrerá no fim de outubro, quando terminará a quarentena que ele é obrigado a cumprir após ter deixado o governo federal.





CONJUR