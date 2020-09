VIOLÊNCIA: MULHER É SEQUESTRADA NO CENTRO DE TIANGUÁ; VÍDEO

Por volta das 12h20min desta quinta-feira, dia 17, uma mulher foi sequestrada no Centro de Tianguá. Segundo informações, os criminosos estavam armados com armas de fogo e fugiram no carro da vítima.



As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de localizar a vítima e prender os criminosos.

Segundo informações, a vítima seria uma empresária do ramo de bitcoins.

Mais informações no decorrer do dia.

Veja o vídeo da ação criminosa: