Jovem marca encontro por rede social e é estuprada em Juazeiro do Norte

A Delegacia de Defesa da Mulher da cidade investiga o caso

Uma mulher de 26 anos foi estuprada em um encontro marcado com um homem pelo Facebook na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, na noite desta quarta-feira (16). Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender o caso e esteve no local do crime.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima confirmou para a polícia que marcou o encontro por meio da rede social dela com um homem desconhecido.





O caso foi registrado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, mas as investigações foram transferidas para a Delegacia de Defesa da Mulher da cidade. Até o momento da publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.





