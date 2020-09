Acidente de trânsito com duas vítimas fatais é registrado em Cariré-CE

Nesta terça-feira (15), ocorreu um acidente de trânsito na BR 403 que liga as cidades de Cariré a Varjota. De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu quando um caminhão caçamba pertencente ao DENIT atropelou de maneira violenta dois homens que ocupavam uma motocicleta, devido o forte impacto os ocupantes da motocicleta morreram na hora.



O motorista da caçamba fugiu do local, deixando o veículo a cerca de 100 metros do atropelamento. As primeiras informações revelam que as vítimas foram identificadas por Bené e Jeison, os mesmos moravam no distrito de Tapuio em Cariré.



A Polícia Rodoviária Federal realizou o isolamento do local até a chegada do IML de Sobral.

(Sobral Online)