Policiais e ex-agentes de segurança são alvos de operação contra organização criminosa

Deflagrada no Ceará pelo Ministério Público e Gaeco, a operação visa cumprir 17 mandados de prisão e de busca e apreensão. Entre os alvos, estão policiais civis, militares e suspeitos de tráfico de drogas.



O Ministério Público do Ceará (MPCE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (16), uma operação para desarticular organização criminosa formada por agentes e ex-agentes de segurança pública no Ceará. A Operação Gênesis é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).



Segundo o MPCE, a operação visa cumprir 17 mandados de prisão e de busca e apreensão. Entre os alvos, estão policiais civis, militares e suspeitos de tráfico de drogas. Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Capturas, no Bairro José Bonifácio, em Fortaleza.



Mais informações sobre a operação serão divulgadas em coletiva à imprensa na Procuradoria Geral de Justiça, às 11h desta quarta-feira (16).

(DN)