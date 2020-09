Aposta de Sobral é uma das vencedoras da Lotofácil de Independência 2020

O prêmio da Lotofácil da Independência 2020 será dividido entre 50 apostas. Cada uma levará R$ 2.499.998,20. Uma das apostas vencedoras é do Ceará. O resultado foi divulgado na noite de hoje, sábado, 12 de setembro (12/09). Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir abaixo.

Os números sorteados foram:





02 03 04 05 06

09 10 12 14 15

17 19 22 23 25





As apostas vencedoras são da Bahia (2), Ceará, Espírito Santo (2), Goiás (2), Maranhão, Minhas Gerais (3), Mato Grosso do Sul, Pará (2), Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul (4), Santa Catarina (4), Sergipe (3), São Paulo (14) e 6 apostas feitas via Internet.





Em Sobral a aposta foi realizada na Lotérica Jovino localizada no centro da cidade. Uma aposta única no jogo simples custa apenas R$ 2,50 (Dois e cinquenta centavos).





Quem será o sortudo (a)?





(Sobral Online)